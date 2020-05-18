Фейковые приложения: как обезопасить себя от кибермошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук Виталий Вехов в беседе с Москвой 24 рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенничества, связанного с фейковыми банковскими приложениями. По его мнению, в первую очередь необходимо корректно настроить свою антивирусную программу.

Вехов заявил, что все владельцы мобильных телефонов должны установить на свои устройства антивирус, обновляющийся автоматически минимум раз в неделю. Он считает, что это позволит избежать любых вирусных атак. Специалист обратил особое внимание на то, что многие пользователи неправильно настраивают подобные программы.

"В антивирусе обязательно должна быть активирована функция контроля фишинговых закачек, спам-рассылок. Многие, даже покупая лицензионный антивирус, забывают его настроить на те параметры, которые им необходимы", – подчеркнул эксперт.

Вехов считает, что даже при наличии вирусного приложения на телефоне установленный антивирус поможет избежать неприятных последствий.

Он советует, в случае если антивирус не справился со своей задачей, обратиться к тому оператору, с которым у абонента заключен договор.

"В некоторых случаях бесплатно, в некоторых – платно, но они выполняют подобную услугу. Речь идет о тех точках, клиентом которых является абонент, через какой договор предоставления услуг пришла фишинговая рассылка. Именно к этому оператору и стоит обратиться", – заявил специалист.

Также он уточнил, что перед скачиванием любых приложений банков необходимо подтвердить их актуальность у сотрудников данного учреждения через указанные на официальном сайте контакты.

Ранее эксперты заявили о росте случаев мошенничества с использованием поддельных банковских приложений.

Специалисты информационной безопасности объясняют, что в период самоизоляции банки работают дистанционно, из-за чего выросло число скачиваний приложений кредитных организаций. В то же время появились фейковые программы, через которые мошенники могут перехватывать сообщения с платежными данными, логины, пароли для авторизации и переводить деньги на подложные счета.