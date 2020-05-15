Эксперты предупредили о случах мошенничества в сервисах Avito и "Юла"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты дочерней компании Сбербанка BI.ZONE, оказывающей услуги в сфере кибербезопасности, предупредили пользователей сервисов Avito и "Юла" о необходимости соблюдения правил кибербезопасности. Об этом сообщает ТАСС.

"Эксперты BI.ZONE обнаружили более 20 мошеннических Telegram-каналов, которые работают по данной схеме и ежедневно занимаются фишинговыми рассылками на Avito и Юле. В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тысячи рублей, а общие потери жертв достигают миллиона рублей ежедневно", – предупредили в компании.

Злоумышленники занижают цену на определенные товары, после чего в ответ на интерес пользователей присылают ссылки на оплату. При этом ссылки ведут на поддельные сайты. Мошенники крадут деньги покупателей и обрывают с ними все связи.

Как заявил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин, недобросовестные продавцы активно используют методы социальной инженерии и чаще всего "ловят" покупателей на обещание дешевых айфонов.

