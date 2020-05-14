В Сети появились десятки мошеннических сайтов для "выплат" на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мошенники создали в Сети десятки сайтов, которые предлагают зарегистрироваться, чтобы получить выплаты на детей. Под предлогом выдачи денег они собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие комиссии. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как рассказал начальник отдела безопасности "СерчИнформ" Алексей Дроз, специалистам его компании удалось насчитать около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и другие.

Дрозд подчеркнул, что пока многие сайты не заполнены, так как злоумышленники готовятся "отзеркалить" оригинальный сайт, когда будет ясность с его наполнением. В компании Infosecurity a Softline Company насчитали более 70 подобных ресурсов. По информации замдиректора Игоря Сергиенко, некоторые мошенники крадут логины и пароли пользователей для входа на официальный портал.

Ранее россиянам рассказали, как подать заявку на оформление единовременной выплаты на детей. Для подачи заявления на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Документы на оформление выплаты принимаются до 1 октября текущего года.

О такой мере поддержки в ходе своего обращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил Владимир Путин. Он предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет.

Помимо этого, глава государства заявил о том, что с 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Сообщалось, что в правительстве соответствующие дополнительные выплаты семьям с детьми утвердили.