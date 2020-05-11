Семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовую выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно. Об этом сообщил Владимир Путин во время своего телеобращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев", – рассказал президент.
Он отметил, что сейчас помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается.
Также президент России поручил обеспечить дополнительно ежемесячную выплату 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет.
Кроме того, Путин увеличил в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рублей.
Он также заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Президент РФ отметил, что ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений.
В ходе обращения Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
По словам российского лидера, главным при снятии ограничений является безопасность людей.
"Главное для нас – это жизнь, здоровье и безопасность людей. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами. Сегодня истекает объявленный период нерабочих дней. С 30 марта он продлился более шести недель. Эта мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", – заявил он.
Ранее в Москве определили порядок доплат к пособию по безработице на детей.
Дополнительная выплата к пособию по безработице в размере 3 тысячи рублей будет начисляться на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ее получит один из родителей или опекунов в дополнение к основному пособию.
В Москве определен порядок доплат к пособию по безработице на детей
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