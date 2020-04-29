В Москве определен порядок доплат к пособию по безработице на детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В городе определен порядок доплат к пособию по безработице на детей. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Дополнительная выплата к пособию по безработице в размере 3 тысячи рублей будет начисляться на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ее получит один из родителей или опекунов в дополнение к основному пособию", – сообщили представители организации.
Жителям столицы, чтобы получить выплаты на несовершеннолетних детей, при оформлении заявления на признание безработными на сайте центра занятости "Моя работа" надо указать в заявке копию свидетельства о рождении ребенка.
В том случае если родителей уже признали безработными, им потребуется в личном кабинете прикрепить к ранее поданным документам соответствующее свидетельство. При этом выплату назначают с момента получения статуса безработного и начисляют аналогично выплате пособия по безработице.
До этого жителям Москвы, признанным безработными и проработавшим в этом году не менее 60 календарных дней, назначали региональную компенсацию в размере 19,5 тысячи рублей в месяц. Данная сумма включает в себя пособие и полагающиеся соцвыплаты.
В результате с введением ежемесячной выплаты сумма пособия для этих категорий граждан при наличии несовершеннолетнего ребенка увеличивается на 3 тысячи рублей.
Ранее Центры занятости населения ответили на вопросы горожан по безработице.
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