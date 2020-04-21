Центры занятости населения ответили на вопросы горожан по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи получат компенсационную выплату с учетом пособия по безработице и дополнительной материальной поддержки в размере 19,5 тысячи рублей. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин.

Остальные безработные также имеют право на государственную поддержку – федеральные и региональные пособия.

Как получить статус безработного?

С 30 марта Центр "Моя работа" перешел на дистанционную работу. Теперь подача заявки на признание безработным осуществляется на портале czn.mos.ru. Чтобы подать заявление нужно зарегистрироваться и подать заявку на оказание услуги "Оформление пособия по безработице и поиск работы". После подачи онлайн-заявки с гражданином свяжется специалист.

Как проверить статус заявки?

Заявке, которая оформлена онлайн, присваивается номер. Для отслеживания статуса заявки нужно зайти в личный кабинет на сайте czn.mos.ru и выбрать раздел "Обращения". Там можно найти всю информацию по заявке.

Как пройти перерегистрацию тем, кто уже признан безработным?

Горожанам, уже признанным официально безработными, не нужно предоставлять, документы в соответствии с правилами дистанционной перерегистрации. Специалисты Центра "Моя работа" сами запросят нужную информацию о трудовой деятельности и ранее полученных доходах. От москвичей требуется только оперативное подтверждение личности по телефону или электронной почте в срок, который назначил куратор.

Как я могу ускорить получение пособия?

Специалист свяжется с гражданином после направления заявки "Оформление пособия по безработице и поиск работы". Для ускорения выплаты нужно сразу предоставить сведения о лицевом счете и реквизиты кредитной организации, указав их в личном кабинете на сайте czn.mos.ru. Специалисты Центра рекомендуют предоставлять реквизиты карты МИР, которую можно оформить дистанционно в любом банке.

Как оформить справки?

Центр занятости "Моя работа" предоставляет три вида справок:

Справка о периодах, которые засчитываются в страховой стаж . В ней есть данные о пособиях по безработице, которые были получены ранее. Эта справка нужна для оформления социальной пенсии. Справка о социальных выплатах в период безработицы . Документ включает в себя сведения о перечисленных суммах социальных выплат, произведенных службой занятости. Такая справка нужна для оформления различных льгот. Справка о регистрации/отсутствии регистрации в органах службы занятости населения столицы . В этой справке содержатся данные о том, состоит ли гражданин на учете в Центре занятости или нет.

+7 (495) 679-79-69

Москвичи могут получить справки дистанционно, подав заявку на сайте czn.mos.ru в разделе "Услуги для граждан" в меню "Гражданам". Получить информацию о справках можно по телефону. Более подробную информацию можно получить на сайте департамента труда и соцзащиты dszn.ru/press-center/news/3252

В среду, 22 апреля, директор Центра занятости населения Роман Шкут побеседует с гражданами на самые волнующие темы. В частности, он разберет вопросы, связанные с компенсационными выплатами, расскажет о получении статуса безработного, поможет рассчитать размер пособия. Также Шкут расскажет, кому положена повышенная зарплата, и проконсультирует предпринимателей и самозанятых граждан.

Ранее Сергей Собянин принял решение о выплате повышенного пособия людям, которые потеряли работу из-за коронавируса. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составляет 19,5 тысячи рублей в месяц.

Из этой суммы 12 тысяч 130 рублей – это федеральное пособие, а 7 тысяч 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. Действовать данная программа будет до 30 сентября 2020 года.

