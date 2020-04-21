Центры занятости населения ответили на вопросы горожан по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи получат компенсационную выплату с учетом пособия по безработице и дополнительной материальной поддержки в размере 19,5 тысячи рублей. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин.
Остальные безработные также имеют право на государственную поддержку – федеральные и региональные пособия.
Как получить статус безработного?
С 30 марта Центр "Моя работа" перешел на дистанционную работу. Теперь подача заявки на признание безработным осуществляется на портале czn.mos.ru. Чтобы подать заявление нужно зарегистрироваться и подать заявку на оказание услуги "Оформление пособия по безработице и поиск работы". После подачи онлайн-заявки с гражданином свяжется специалист.
Как проверить статус заявки?
Заявке, которая оформлена онлайн, присваивается номер. Для отслеживания статуса заявки нужно зайти в личный кабинет на сайте czn.mos.ru и выбрать раздел "Обращения". Там можно найти всю информацию по заявке.
Как пройти перерегистрацию тем, кто уже признан безработным?
Горожанам, уже признанным официально безработными, не нужно предоставлять, документы в соответствии с правилами дистанционной перерегистрации. Специалисты Центра "Моя работа" сами запросят нужную информацию о трудовой деятельности и ранее полученных доходах. От москвичей требуется только оперативное подтверждение личности по телефону или электронной почте в срок, который назначил куратор.
Как я могу ускорить получение пособия?
Специалист свяжется с гражданином после направления заявки "Оформление пособия по безработице и поиск работы". Для ускорения выплаты нужно сразу предоставить сведения о лицевом счете и реквизиты кредитной организации, указав их в личном кабинете на сайте czn.mos.ru. Специалисты Центра рекомендуют предоставлять реквизиты карты МИР, которую можно оформить дистанционно в любом банке.
Как оформить справки?
Центр занятости "Моя работа" предоставляет три вида справок:
В среду, 22 апреля, директор Центра занятости населения Роман Шкут побеседует с гражданами на самые волнующие темы. В частности, он разберет вопросы, связанные с компенсационными выплатами, расскажет о получении статуса безработного, поможет рассчитать размер пособия. Также Шкут расскажет, кому положена повышенная зарплата, и проконсультирует предпринимателей и самозанятых граждан.
Ранее Сергей Собянин принял решение о выплате повышенного пособия людям, которые потеряли работу из-за коронавируса. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составляет 19,5 тысячи рублей в месяц.
Из этой суммы 12 тысяч 130 рублей – это федеральное пособие, а 7 тысяч 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. Действовать данная программа будет до 30 сентября 2020 года.
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