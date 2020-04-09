Столица начала выплаты москвичам пособия по безработице

14:45
Фото: sobyanin.ru
Выплаты пособий москвичам, потерявшим работу из-за COVID-19, продлятся до 30 сентября 2020 года. Об этом сообщается в блоге на персональном сайте мэра Москвы.
"По поручению президента России Владимира Владимировича Путина сегодня – по ускоренному и максимально упрощенному порядку – начинаем выплату москвичам федерального пособия по безработице, а также региональной компенсационной доплаты", – объявил Сергей Собянин.
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 тысяч 500 рублей в месяц. Из них 12 тысяч 130 рублей – это федеральное пособие, а 7 тысяч 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. Действовать данная программа будет до 30 сентября 2020 года.
По словам Собянина, заявление на пособие необходимо подать удаленно, на сайте центра занятости. Для этого требуется заполнить анкету и прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Также следует указать наличие несовершеннолетних детей.
Для оформления выплаты не потребуются справки с прежнего места работы. Лишать пособия после двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями также не будут. Не потребуется и собеседование со специалистами центра занятости.
Кроме того, сократится и срок ожидания денег. Специалисты будут обрабатывать заявки в течение 2–4 дней, а не 10, как ранее.
Ранее Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Об этом глава государства заявил во время совещания с руководителями регионов по противодействию коронавирусу.
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