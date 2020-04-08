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Владимир Путин поручил выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ с апреля по июнь. Об этом глава государства заявил во время совещания с руководителями регионов по противодействию коронавирусу.

Президент РФ заявил, что выплаты полагаются гражданам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости населения после 1 марта. Пособие будет составлять 12 тысяч 130 рублей.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости особых мер поддержки семей с детьми, где родители временно потеряли работу. Путин предложил таким семьям дополнительно выплачивать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.