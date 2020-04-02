Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

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Правительство РФ утвердило правила оформления больничных листов и выплат пособий для находящихся на карантине и самоизоляции граждан старше 65 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", – говорится в постановлении.

Согласно документу, временные правила распространяются на граждан, соблюдающих самоизоляцию на дому, в том числе на садовых участках. Под исключение попадают лица на дистанционном режиме работы или находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Отмечается, что листок нетрудоспособности будет формироваться на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля в электронной форме. Выплаты будет производить Фонд социального страхования в течение семи календарных дней со дня оформления больничного листа. Постановление вступает в силу с 6 апреля.

"В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством РФ", – подчеркивается в документе.

23 марта Сергей Собянин сообщил о введении домашнего режима для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения начали действовать с 26 марта по 14 апреля.

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, а также для получения единовременной материальной помощи они могут позвонить по телефону горячей линии +7 495 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, случаев заражения коронавирусом составляет уже свыше 827 тысяч человек, больше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших, вылечилось 190 человек, скончались 24 человека.

