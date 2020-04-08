Путин поручил выплачивать по 3 тыс рублей на каждого ребенка в семье безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Семьям с детьми, в которых оба родителя являются безработными, в ближайшие три месяца будут начислять по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка, заявил Владимир Путин на совещании с главами регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По словам президента, таким семьям нужны особые меры поддержки.

"В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка", – сказал российский лидер.

В Национальном родительском комитете ранее рассказали, что направили обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором говорится о материальной поддержке семьям, которые попали в сложную ситуацию во время самоизоляции.

Председатель НРК Ирина Волынец отметила, что в комитете предложили выплачивать компенсацию, если взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы. Уточнялось, семьи должны получать пособие, когда их доход стал ниже прожиточного минимума, считают в организации.

Ранее Путин поручил начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума с 1 апреля 2020 года.

Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для их получения семье будет достаточно подать заявление в электронном виде. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.

Также президент распорядился увеличить до 31 декабря включительно максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ.