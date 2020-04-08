Для нуждающихся семей с детьми в самоизоляции попросили ввести пособие

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В Национальном родительском комитете рассказали, что направили обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
В письме говорится о материальной поддержке семьям, которые попали в сложную ситуацию во время самоизоляции, передает RT.
Председатель НРК Ирина Волынец рассказала, что в комитете предложили выплачивать компенсацию, если взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы.
Семьи должны получать пособие, когда их доход стал ниже прожиточного минимума, считают в организации.
В НРК добавили, что оказываемая помощь станет единовременной и должна быть введена до конца апреля этого года.
"В случае, если режим нерабочих дней и самоизоляции будет продлен, то организовывать такие выплаты нужно ежемесячно, пока не будет окончен режим самоизоляции", – подчеркнула Волынец.
Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Глава государства заявил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
В Роструде уточнили, что гражданам, которые трудятся с 4 по 30 апреля, начислят обычную зарплату, а не повышенную. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, обратили внимание в организации.
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