Для нуждающихся семей с детьми в самоизоляции попросили ввести пособие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Национальном родительском комитете рассказали, что направили обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме говорится о материальной поддержке семьям, которые попали в сложную ситуацию во время самоизоляции, передает RT.

Председатель НРК Ирина Волынец рассказала, что в комитете предложили выплачивать компенсацию, если взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы.

Семьи должны получать пособие, когда их доход стал ниже прожиточного минимума, считают в организации.



В НРК добавили, что оказываемая помощь станет единовременной и должна быть введена до конца апреля этого года.

"В случае, если режим нерабочих дней и самоизоляции будет продлен, то организовывать такие выплаты нужно ежемесячно, пока не будет окончен режим самоизоляции", – подчеркнула Волынец.

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля c сохранением зарплаты. Глава государства заявил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

В Роструде уточнили, что гражданам, которые трудятся с 4 по 30 апреля, начислят обычную зарплату, а не повышенную. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, обратили внимание в организации.