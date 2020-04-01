Эксперт призвал россиян к жесткой экономии в связи со сложной обстановкой в мире

Фото: ТАСС/Elena Elisseeva/УАУ
Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с Москвой 24 посоветовал россиянам экономить деньги в связи со сложной обстановкой в мире.
Эксперт считает, что в связи с экономической и эпидемиологической ситуациями лучше отказаться от значительных финансовых трат и не брать кредитов, если человек не уверен в своей платежеспособности и не располагает финансовыми резервами.
"Я бы этого делать не рекомендовал, иначе можно запутаться в долгах. Потом начать брать кредит, чтобы погасить незакрытые долги. В такую долговую петлю залезать никому бы не советовал", – заявил экономист.
Тем, у кого уже есть кредиты, Колганов советует по возможности воспользоваться кредитными каникулами.
"Но надо подтверждать документами тот факт, что вы попали в сложную финансовую ситуацию. Либо это документы, подтверждающие, что у вас сократились доходы, либо что вы потеряли работу, организация временно прекратила работу", – напомнил эксперт.
Колганов отметил, что сейчас лучше повременить с дополнительными тратами и отложить свои сбережения.
Однако экономист отметил, что если у человека возникли свободные деньги, то лучшим вариантом будет выплатить кредитные задолженности досрочно. По словам Колганова, это снизит кредитную нагрузку и сократит проценты по дальнейшим выплатам.
Ранее сообщалось, что из-за падения доходов россиян на фоне экономического кризиса и ситуации с коронавирусной инфекцией произойдет резкий рост неплатежей по микрозаймам.
В свою очередь, Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, в том числе представителям малого и среднего бизнеса. В течение кредитных каникул запрещается начисление неустойки и пени, предъявление требования о досрочном исполнении обязательств и обращения по взысканию предмета залога. Согласно закону, за кредитными каникулами на срок до шести месяцев могут обратиться физические лица и ИП. На каникулы могут рассчитывать прежде всего те, кто потерял работу или чей доход снизился более чем на 30%.
В связи с пандемией коронавируса в России вводятся беспрецедентные меры по снижению рисков ее распространения в стране.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
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