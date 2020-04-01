В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минкомсвязь РФ создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

"Работаем по поручению правительства создать систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов", – сказал Шадаев.

Он пояснил, что сперва министерство получает данные номеров и даты госпитализации заболевших или же их дату постановки на карантин, после чего полученная информация передается операторам.

В министерстве пояснили, что в случае невыполнения обязательств, операторы уведомляют об этом нарушителя по СМС-сообщению. При повторном нарушении информация передается в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов с коронавирусом. Оно позволит следить за местонахождением самоизолированных граждан.

Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом предоставить фотографию.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

