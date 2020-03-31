Эксперты рассказали, как защититься от COVID-19 при заказе продуктов на дом

В связи с режимом всеобщей самоизоляции из-за коронавируса москвичи все чаще пользуются сервисами по доставке продуктов и других товаров на дом. Однако даже такой подход нельзя назвать на 100% безопасным методом профилактики COVID-19, считают эксперты. Дело в том, что коронавирус может продолжительное время сохраняться на разных поверхностях, в том числе и на пластике. Разбираемся, что нужно делать, чтобы случайно не занести в квартиру инфекцию.



Вирус с доставкой на дом?

С 30 марта в Москве действует режим всеобщей изоляции. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Например, в магазин за продуктами или в аптеку. В сложившейся ситуации жители столицы стали чаще совершать покупки через интернет с доставкой на дом: так удобнее и уменьшается риск заражения.

Вместе с тем, по словам специалистов Роскачества, нужно понимать, что даже регулярная дезинфекция магазина и складов не гарантирует стопроцентную безопасность: вирус может продолжать жить на заказанном товаре, который принесут вам под дверь. Известно, что он способен сохраняться на поверхностях предметов достаточно продолжительное время.

В частности, на бумаге, необработанной древесине, картоне, губке и ткани он живет до 8-10 часов. Еще дольше вирус может быть активным на стеклянных поверхностях, пластике, металле и лакированном дереве.





По данным ВОЗ на 31 марта, коронавирусом в мире заражено уже более 719 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зарегистрировано 2 337 случаев заболевания. За весь период выздоровел 121 человек, 17 стали жертвами инфекции.

Как можно себя обезопасить?

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что фрукты, купленные в интернет-магазине, лучше промывать после доставки в слабом растворе марганцовки.

"Если нет марганцовки, то можно хорошо промыть с мылом, прежде чем употреблять. Это относится к апельсинам, мандаринам, бананам. Если речь идет о консервах, то их тоже нужно просто протереть или промыть. И это не потому, что их привозят в Россию инфицированными, а потому, что люди товар руками перебирают, а потом его доставляют кому-то домой", – пояснил специалист.





Александр Бутенко заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Открывая входную дверь, вы тоже дотрагиваетесь до ручки. Все это предметы, которые могут способствовать передаче вирусов. Поэтому лучше использовать перчатки. Если не резиновые, то хотя бы сделанные из ткани. Потом их нужно выбрасывать или постирать.

Кроме того, по его словам, пока лучше не заказывать одежду через интернет, поскольку она может быть заражена. Тем более что на ткани вирус живет дольше. Если такая необходимость существует, то после покупки вещи следует сразу же постирать.

"Или можно сложить одежду в целлофановый мешок и подождать несколько дней, вирус сам деактивируется. Это не страшно: через 2-3 дня на любых поверхностях он исчезает, особенно при комнатной температуре или выше", – подчеркнул Бутенко.

В свою очередь, по мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, товары с доставкой на дом могут быть заразными с малой долей вероятности, поскольку сотрудники обязаны соблюдать меры предосторожности. Тем не менее, по ее словам, все равно нелишним будет обрабатывать пакеты и картонные коробки, в которых курьеры приносят покупки, спиртом или мирамистином, чтобы минимизировать все риски.

Специалисты Роскачества также советуют избегать передачи заказа из рук в руки и по возможности оплатить его заранее. Кроме того, желательно промыть упаковку товара водой с мылом, если она пластиковая, металлическая или стеклянная, а стол и прочие поверхности, на которые выкладывались продукты, лучше протереть.