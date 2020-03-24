В Роскачестве рассказали о мерах предосторожности при походе в магазин

10:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роскачества рассказали об общих мерах предосторожности, которые позволят минимизировать риск заражения коронавирусом при походе в магазин и заказе продуктов. Об этом говорится на сайте Роскачества.
Отмечается, что безопаснее всего заказывать продукты на дом, но из-за большого количества заказов службы доставки могут исполнить заказ через несколько недель. Поэтому рекомендуется планировать покупки с учетом потребностей через одну-две недели.
В магазин лучше идти в то время, когда там меньше всего людей, а платить либо картой, либо через смартфон. Также нужно постоянно пользоваться антисептическими гелями.
Специалисты напомнили, что при заказе еды на дом нужно понимать, что даже регулярная дезинфекция магазина и складов не гарантирует безопасность. Поэтому надо избегать передачи заказа из рук в руки и по возможности оплатить его заранее, отмечают эксперты.
Кроме того, желательно промыть упаковку товара водой с мылом (если она пластиковая, металлическая или стеклянная), а поверхности, на которые выкладывались продукты, лучше протереть.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
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