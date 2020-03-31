Оказание косметических услуг на дому нарушает режим самоизоляции – Немерюк

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оказание косметических услуг на дому является нарушением режима самоизоляции. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что подобные самовольные поступки грозят последствиями.

"Очевидно, за самовольное нарушение режима самоизоляции будут последствия, которые должны убедить граждан соблюдать карантинные меры. До 5 апреля косметологические, парикмахерские и другие подобные услуги, оказываемые на дому, – нарушение режима самоизоляции", – приводит Агентство "Москва" слова Немерюка.

Он призвал граждан к сознательности. Немерюк попросил всех косметологов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса приостановить на время свою профессиональную деятельность в целях обеспечения безопасности клиентов.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.

Позже в столице ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, Сергей Собянин распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Кроме того, в ближайшее время намерены ввести систему спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.