В МГД предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Депутаты Мосгордумы предложили ввести штрафы для граждан, которые не соблюдают режим самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как уточняется, штрафовать нарушивших самоизоляцию предлагается на четыре тысячи рублей. Этот вопрос рассмотрят на внеочередном заседании Мосгордумы в среду, 1 апреля.

Как сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, будет рассмотрен законопроект об установлении ответственности за нарушение москвичами режима самоизоляции и проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления МГД, касающиеся организации проведения заседаний столичного парламента в режиме видеоконференций.

По словам Шапошникова, заседание пройдет в обычном, а не дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон, вводящий систему штрафов за нарушение карантинного режима. Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, для граждан, которые нарушили карантинный режим и у которых не выявлено заражение, штраф будет составлять от 15 до 40 тысяч рублей. Должностные лица в аналогичной ситуации должны будут заплатить от 50 до 150 тысяч рублей, юрлица – от 200 до 500 тысяч рублей. Для последних также предусмотрено наказание в виде временного прекращения деятельности на срок до 30 суток.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

