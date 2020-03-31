Косачев поддержал закон об ответственности за нарушение карантина

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина.
Дипломат подчеркнул, что поддерживает все меры, которые связаны с обеспечением безопасности людей, в том числе и "самые жесткие". При этом он выразил надежду, что к таким мерам не придется прибегнуть и стране удастся справиться с эпидемией.
"Тем не менее как мера чрезвычайного характера она мною понимается и поддерживается. Если кого-то это дополнительно остановит от нарушения установленного режима и создаст дополнительные гарантии противодействия распространению этой заразы, то я был бы только рад", – цитирует RT слова Косачева.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Законом усиливается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности заболевание других людей.
Нарушителю могут назначить штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Если же нарушение повлекло смерть человека, то вводится штраф от 1 до 2 миллионов рублей.
Кроме того, законом вводится наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Также нарушитель может лишиться права работать в определенной сфере на срок до пяти лет либо сесть в тюрьму сроком до пяти лет.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.
31 марта в Госдуме рассмотрят закон о штрафах за нарушение карантина
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