Онлайн-сервисы по продаже машин начали развиваться на фоне пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России начали развиваться онлайн-сервисы по продаже автомобилей. Угроза распространения коронавирусной инфекции вынудила автодилеров перейти на предоставление услуг в Сети, сообщает Агентство "Москва".

"Конечно, сейчас онлайн является единственным способом контакта с клиентом, поэтому спрос на этот сегмент существенно вырос уже в эти дни. Мы ожидаем существенный рост онлайн-направления и уже после окончания пандемии", – заявили в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Отмечается, что автоторговцы быстро приспосабливаются к текущим условиям и уже предоставляют возможность онлайн-покупки транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Госдума изменила порядок техосмотра для легковых автомобилей. Согласно новым правилам, с настоящего момента данную процедуру один раз в два года необходимо будет проходить транспортным средствам от 4 до 10 лет. Ежегодный техосмотр будет предусмотрен для авто старше 10 лет.