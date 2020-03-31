Госдума изменила порядок техосмотра для легковых автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме приняли решение об изменении порядка прохождения обязательного технического осмотра. Нововведения коснулись легковых автомобилей, передает ТАСС.

Согласно новым правилам, с настоящего момента данную процедуру один раз в два года необходимо будет проходить транспортным средствам от 4 до 10 лет. Ежегодный техосмотр будет предусмотрен для авто старше 10 лет.

Также отмечается, что легковушки младше 4 лет будут полностью освобождены от процедуры прохождения ТО.

До этого прохождение техосмотра раз в два года распространялось на автомобили от 3 до 7 лет, раз в год – на машины возраста старше 7 лет. ТО не облагались транспортные легковые средства младше 3 лет.

Ранее ГД перенесла вступление в силу закона об обязательной фотофиксации техосмотра автомобиля и оформления диагностических карт в электронном виде. Закон должен был стать обязательным для всех россиян с 7 июня 2020 года. Теперь вступление в силу этого закона произойдет лишь 1 марта 2021 года.