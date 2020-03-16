Юрист оценил ужесточение контроля за операторами техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юрист и адвокат Тимур Маршани в ходе беседы с Москвой 24 положительно отозвался о новых правилах для операторов техосмотра. По его мнению, это приведет к более качественному обслуживанию.

Специалист назвал эту меру своевременной, отметив, что ее необходимо проработать в подзаконных нормативных актах, чтобы это было детально регламентировано. Маршани отметил, что прохождение техосмотра по новым требованиям должно проводиться с учетом максимально возможного контроля со стороны ГИБДД, в том числе с видео- и фотофиксацией.





Тимур Маршани юрист, адвокат Будет более ответственный подход. Более рациональные решения, которые принимаются в управлении, дают способы более эффективного контроля и отслеживания прохождения техосмотра, а не формального.

Маршани высказал надежду, что с принятием нового порядка обслуживания станет меньше случаев с недобросовестными операторами, из-за которых в дальнейшем на дорогах оказывается потенциально опасное неисправное транспортное средство.

Ранее сообщалось, что работу операторов техосмотра будут контролировать по новым правилам. Соответствующую инициативу Минэкономразвития направило в правительство.

Согласно документу, Российский союз автостраховщиков обяжут проводить как выездные, так и документарные проверки операторов на основании жалоб. Также РСА будет контролировать занесение в информационную систему данных об автомобилях, прибывших на осмотр.

