Юрист оценил ужесточение контроля за операторами техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Юрист и адвокат Тимур Маршани в ходе беседы с Москвой 24 положительно отозвался о новых правилах для операторов техосмотра. По его мнению, это приведет к более качественному обслуживанию.
Специалист назвал эту меру своевременной, отметив, что ее необходимо проработать в подзаконных нормативных актах, чтобы это было детально регламентировано. Маршани отметил, что прохождение техосмотра по новым требованиям должно проводиться с учетом максимально возможного контроля со стороны ГИБДД, в том числе с видео- и фотофиксацией.
Маршани высказал надежду, что с принятием нового порядка обслуживания станет меньше случаев с недобросовестными операторами, из-за которых в дальнейшем на дорогах оказывается потенциально опасное неисправное транспортное средство.
Ранее сообщалось, что работу операторов техосмотра будут контролировать по новым правилам. Соответствующую инициативу Минэкономразвития направило в правительство.
Согласно документу, Российский союз автостраховщиков обяжут проводить как выездные, так и документарные проверки операторов на основании жалоб. Также РСА будет контролировать занесение в информационную систему данных об автомобилях, прибывших на осмотр.
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