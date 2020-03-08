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Общество

12:20

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

общество транспорт авто

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступил в силу в России.

Отмечается, что с 8 марта водителям предоставляется возможность вносить данные о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО. При этом владельцам авто не нужно будет заключать отдельный документ добровольного автострахования, передает РИА Новости.

Известно, что новый формат ОСАГО должен включать в себя риски утраты или повреждения машины, а также в него может быть включена франшиза, не превышающая 20% от страхового взноса.

Помимо этого, необходимо, чтобы совпадали сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования. То есть, в случае истечения ОСАГО прекращает свое действие и каско.

Уточняется, что обновленный полис можно получить и в бумажном, и в электронном виде.

Ранее в Госдуме поддержали идею ввести аналог ОСАГО для владельцев крупных дронов. Предлагалось страховать крупные машины, которые могут приносить серьезный ущерб.

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