В Госдуме поддержали идею ввести аналог ОСАГО для владельцев крупных дронов

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В комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержали идею ввести аналог ОСАГО для владельцев крупных дронов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Михаила Емельянова.

"Можно ввести страхование, но начиная от определенной величины. Для маленьких дронов, конечно, не надо, для крупных машин, которые могут приносить серьезный ущерб, – почему бы и нет", – заявил Емельянов.

Ранее руководитель законодательной рабочей группы национальной технологической инициативы "Аэронет" Сергей Жуков рассказывал, что для владельцев дронов хотят ввести обязательное страхование ответственности. Он отмечал, что это предложение будет передано в Минтранс до апреля.

В марте документ будет вынесен на рассмотрение страховщикам, производителям и эксплуатантам беспилотников. Под новое регулирование могут попасть дроны тяжелее нескольких килограммов.

В декабре прошлого года стало известно о планах использовать беспилотники для поиска и спасения людей. Разработку мобильного комплекса с подходящими характеристиками уже начал холдинг "Росэлектроника". Летательный аппарат сможет перемещаться на расстояние до 17,5 километра в течение 30 минут, максимальная скорость гаджета будет достигать 70 километров в час.

Для проведения поисковых операций и противопожарного и аварийного мониторингов беспилотники оснастят обзорной и детальной видеокамерами с разрешением Full HD. Данные с них будут в реальном времени поступать на мобильный пункт, а уже оттуда – в оперативный штаб.

