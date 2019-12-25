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Общество

13:24

Беспилотники начнут искать и спасать людей с 2020 года

технологии общество

Фото: depositphotos/Nesterenko_Max

Беспилотники будут использовать для поиска и спасения людей. Разработку мобильного комплекса с подходящими характеристиками уже начал холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом сообщает РИА Новости.

Под комплексом в данном случае понимается сочетание мобильного командного пункта на базе шасси "КамАЗ" и беспилотника коптерного типа. Сам летательный аппарат сможет перемещаться на расстояние до 17,5 километра в течение 30 минут, максимальная скорость гаджета будет достигать 70 километров в час.

Для проведения поисковых операций и противопожарного и аварийного мониторингов беспилотники оснастят обзорной и детальной видеокамерами с разрешением Full HD. Данные с них будут в реальном времени поступать на мобильный пункт, а уже оттуда – в оперативный штаб.

"Разработка позволяет производить дистанционный мониторинг территориально распределенной инфраструктуры в труднодоступных районах - например, воздушных линий электропередач, нефте- и газопроводов", – подчеркнули в "Росэлектронике".

В конце октября стало известно, что Томский государственный университет (ТГУ) готовит проект "Тайга", согласно которому беспилотные летательные аппараты начнут использовать для доставки еды и книг студентам. Испытания могут начаться уже в нынешнем году.

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