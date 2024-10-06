Капремонт 19 домов с аптеками пройдет в Москве до конца года

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках программы обновления жилого фонда в Москве в 2024 году капитально отремонтируют 19 домов, где расположены аптеки, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, одно из зданий, в котором уже начались работы, расположено по адресу Большая Академическая улица, дом 77, корпус 1. Девятиэтажный жилой дом с прямоугольными окнами и лоджиями возвели в 1967 году по проекту типовой серии.

К настоящему моменту специалисты заменили в нем магистрали инженерных систем. При этом с особым вниманием они отнеслись к фасаду дома, построенного из плит, которые были отделаны мелкоразмерной плиткой. В ходе ремонта подобных зданий применяются современные технологии и полимерцементные смеси.

На первом этапе ремонта были промыты стены дома и ликвидировали трещины, а также отбита плитка, которая уже начала обваливаться. Затем специалисты расчистили межпанельные швы и поместили в них новый утеплитель, после чего загерметизировали. После этого была нанесена адгезионная грунтовка, эластичные клеевые смеси и финишные слои из декоративной штукатурки и специальной фасадной краски.

Вместе с тем в местах общего пользования были установлены современные стеклопакеты. Специалисты также привели в порядок балконы, обновили входные группы и цокольную часть здания. После окончания этих работ дом выкрасили в оттенки "сигнальный белый" и "коричневая желтофиоль".

В настоящий момент ведется обновление крыши. Специалисты уже успели заменить кровельный настил, а также демонтировали гидроизоляцию и положили цементно-песчаную стяжку, установив также мягкую кровлю. Теперь им остается только поставить металлические ограждения.

Кроме того, к числу зданий с аптеками, где проводится капитальный ремонт, относится четырехэтажный многоквартирный жилой дом г-образной формы, который был построен в 1950 году по индивидуальному проекту. Он расположен по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 25/34. Это строение в свое время было украшено рустованными углами и венчающим карнизом с кронштейнами.

В 2024 году в этом доме обновили фасад и заменили некоторые инженерные системы. Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы также создали индивидуальный план проведения работ и подобрали современные материалы и технологии, происзведенные в России. Затем была промыта кирпичная кладка. Вмесе с тем специалисты обработали стены антигрибковым составом и покрытием, которое защищает здание от атмосферных осадков.

Кроме того, были восстановлены декоративные элементы здания – кронштейны, наличники и венчающий карниз. Специалисты окрасили их в оттенок "сигнальный белый", а также обновили балконные плиты и цветники. Вместе с тем были установлены балконные экраны. В ходе фасадных работ также отремонтировали входные группы, цоколь и откосы, заменив при этом двери и козырьки, отливы и водосточную систему.

В настоящий момент идет замена кровли и обрешетки. Все деревянные поверхности будут обработаны огнебиозащитным составом, а в чердачных помещениях планируется отрегулировать температурно-влажностный режим. Для этого будут использоваться плиты из минеральной ваты.

Также в 2023 году капитальный ремонт провели и в здании с аптекой по адресу улица Костякова, дом 8. Здание возвели в 1961 году по типовому проекту. На главном фасаде были установлены ризалиты, украшенные межэтажными карнизами. Кроме того, в доме создали два сквозных проезда.

Специалисты отремонтировали его фасад, крышу и систему центрального отопления, а также сумели восстановить исторический портрет здания. Для удобства работы было решено разделить на несколько этапов. В ходе ремонта для объекта подобрали необходимые материалы и технологии.

На начальном этапе специалисты очистили стены от накопившихся загрязнений. Поврежденную за много лет кирпичную кладку отремонтировали, заменив разрушившиеся кирпичи и восстановив швы. После этого была нанесена антигрибковая защита в местах намокания и специальная силиконовая эмульсия по всей поверхности фасада. Мастера также обновили экраны балконов и напольную плитку на них, установив при этом современные стеклопакеты. Кроме того, были заменены входные группы и отливы, приведены в порядок откосы.

В рамках ремонта крыши обновили обрешетку и кровельное покрытие. Затем все деревянные элементы покрыли огнебиозащитным составом, а в завершение работ отрегулировали температурно-влажностный режим.

Вместе с тем специалисты проведут капитальный ремонт 87 жилых панельных домов, возведенных по типовым проектам. В 2024 году в Москве будут отремонтированы здания, панели фасада которых были облицованы плиткой мелкого и среднего размеров.