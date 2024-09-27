Около 90 панельных домов с облицовкой из плитки будут капитально отремонтированы в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты проведут капитальный ремонт 87 жилых панельных домов, возведенных по типовым проектам. В 2024 году в Москве будут отремонтированы здания, панели фасада которых были облицованы плиткой мелкого и среднего размеров, передает портал мэра и правительства столицы.

С течением времени она потеряла цвет или осыпалась. Для ремонта стен подобных домов была разработана специальная технология с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такой метод даст возможность продлить срок службы фасадов по меньшей мере на 30 лет, отметили представители комплекса городского хозяйства Москвы.

Данная технология уже используется в ходе капитального ремонта 16-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица Косыгина, дом 7. Здание было построено в 1967 году по проекту типовой серии, которая на тот момент являлась достижением в сфере строительства. Зачастую в подобных домах размещались гостиницы или общежития.

К настоящему моменту специалисты восстановили фасад здания. Работы проводились в несколько этапов для удобства жителей. На первом была очищена поверхность, после чего отшлифованы и ликвидированы трещины. В рамках третьего и заключительного этапа специалисты нанесли клей, полимерцементые смеси на армирующих составах, а также слой фактурной штукатурки. Дом было решено покрасить в кремово-белый и папирусно-белый цвета.

Затем специалисты провели ремонт цоколя и подъезда, а также обновили стеклопакеты в местах общего пользования. В данный момент ведутся работы по улучшению кровельного покрытия. Старое было предварительно демонтировано.

Тот же метод применялся при ремонте объекта по адресу улица Цюрупы, дом 11, корпус 1, который также проводился в этом году. Работы были разделены на несколько этапов, по окончании которых дом покрасили в кремово-белый и интенсивный желтый цвета. Также там был обновлен цоколь, а в местах общего пользования установлены новые окна и заменены балконные экраны. Вместе с тем специалисты привели в порядок подъезды, отремонтировали откосы и обустроили новую отмостку.

Этот девятиэтажный жилой дом был построен в 1976 году по проекту типовой серии. Пластика его фасада сформирована ритмичными рядами балконов и лоджий.

Третий объект, расположенный в ЮЗАО, также был капитально отремонтирован в текущем сезоне. Это здание находится по адресу Симферопольский бульвар, дом 4а.

Основные работы по восстановлению фасада здания уже завершены. Так, специалисты отбили старую мелкоразмерную плитку, зашпаклевали образовавшиеся пустоты, нанесли новый слой клея и грунтовки, а затем уложили утеплитель в швы и загерметизировали их. После этого здание было окрашено в белый и цвет "синий арагонит". В нем также поменяли окна, балконные экраны и обновили входы в здание.

Этот жилой дом, который насчитывает 16 этажей, возвели в 1981 году. Пластика фасада поддерживается ризалитами, в которых были созданы места общего пользования и кухонные помещения.

Кроме того, в рамках капитального ремонта в Москве отремонтируют 42 дома с эркерами. Они представляют собой выступающую из плоскости фасада часть помещения, часто остекленную. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы.