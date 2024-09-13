Более 40 домов с эркерами будут отремонтированы в Москве в этом году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках капитального ремонта в Москве отремонтируют 42 дома с эркерами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

"Эркер – это выступающая из плоскости фасада часть помещения, часто остекленная, позволяющая улучшить его внутреннюю освещенность. Эркер может быть круглой, прямоугольной или многогранной формы", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты приводят в порядок дом 7, корпус 3, на Гольяновской улице, который был построен в 1953 году. Оштукатуренные поверхности исторического здания очистили, промыли, обработали антигрибковым составом и покрасили. Эркеры и декоративные элементы обновили. Также мастера отремонтировали вход, плиты балконов и цоколь, установили современные двери, заменили отливы, отремонтировали откосы на здании.

Кроме того, капремонт проводится в доме 5 на улице Климашкина. Он был возведен в 1928 году. На его фасадах присутствуют эркеры, балюстрады и арочные окна. Специалисты обработали стены от грибка, заново оштукатурили и покрасили их. Для сохранения первозданного облика дома они подобрали современные отечественные материалы и технологии.

Более того, два года назад в Москве завершили ремонт дома 49 на Первомайской улице. Он был построен в 1954 году. По периметру здания находятся венчающий и межэтажные карнизы, а на крыше установлено ограждение в виде балюстрады. Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвальные помещения, а также заменили ряд инженерных систем.

Между тем около 500 лифтов заменили в столичных жилых домах в рамках программы капитального ремонта. За все время ее реализации специалисты уже обновили более 45,2 тысячи лифтов. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов специалисты держат на особом контроле, поскольку они являются оборудованием повышенной опасности, требующим регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

