Около 365 домов красного цвета капитально отремонтированы в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

За время реализации столичной программы капремонта новый облик получили 365 домов красного цвета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Так, работы прошли в доме 17 на улице Бориса Галушкина, который построили в 1958 году по индивидуальному проекту. Во время капремонта специалисты расчистили открытую площадь фасада, после чего восстановили швы и обработали антисептическим составом места намокания. Далее они провели докомпоновку утраченных элементов кирпичной кладки, гидрофобизацию, заменили водосточные трубы, отремонтировали входные группы и цокольную часть здания.

Также рабочие капитально отремонтировали дом 2, корпус 1, на Большой Черемушкинской улице. Здание построили в 1954 по типовому проекту. В начале были промыты и расчищены все открытые плоскости от загрязнений, восстановлена кирпичная кладка, проведена расшивка швов и обработка мест намоканий антисептиком. После этого кирпичную кладку гидрофобизировали, архитектурные элементы здания восстановили, балконы, входные группы и приямки привели в порядок. Кроме того, специалисты заменили штукатурный слой всей поверхности цоколя, нанесли антигрибковую защиту и выполнили покраску в коричневый цвет.

Еще одно здание, где прошли работы, – дом 40 на 1-й Брестской улице. Его построили в 1902 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. В рамках капремонта привели в порядок фасад, крышу, заменили магистрали инженерных систем, отремонтировали балконы и входные группы.

Ранее сообщалось о капремонте жилого дома 1924 года постройки на улице Ленинской Слободе. Рабочие отремонтируют фасад и крышу, заменят внутренние инженерные системы. В данный момент специалисты уже расчистили стены дома от грязи, восстановили штукатурку и нанесли антигрибковый состав для защиты от влаги. Далее они восстановят архитектурные элементы.