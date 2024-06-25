25 июня, 17:44Город
Свыше 6 тыс подъездов жилых домов отремонтированы в Москве с начала года
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) отремонтировали свыше шести тысяч подъездов жилых домов в Москве с начала 2024 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает портал mos.ru.
По словам Бирюкова, сотрудники КГХ держат содержание подъездов в нормативном состоянии на особом контроле, благодаря чему в Москве сформировался единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений.
В этом году по плану пройдут работы более чем в 14,7 тысячи подъездов, которые включат косметический ремонт с покраской входных групп, потолков и стен. Еще мастера обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, а также другие элементы и конструкции. Кроме того, при необходимости специалисты отремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила, ступени, поменяют таблички с указанием этажа и осветительные приборы.
О датах начала ремонта жителей проинформируют заранее, соответствующие объявления разместят на стендах и в местах общего пользования.
Между тем в столичном департаменте капитального ремонта сообщили, что для инвалидов-колясочников в многоквартирных домах ЮЗАО в этом году установят 43 подъемных платформы. Вместе с тем при установке подъемников проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды: монтаж пандусов, поручней, дверей с доводчиками, оборудование системы визуального контроля.
Всего в этом году в Москве установят 250 подъемных платформ. Помимо юго-запада, конструкции появятся на юге (53), северо-востоке (36) и юго-востоке (28) города. Как отмечал Бирюков, для маломобильных людей, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет большое значение. Например, работать за пределами квартиры или гулять на свежем воздухе.
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