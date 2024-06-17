Еще 43 подъемника для маломобильных граждан установят в домах ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В многоквартирных домах ЮЗАО в этом году установят 43 подъемных платформы для инвалидов-колясочников. Об этом сообщили в столичном департаменте капитального ремонта, передает портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя департамента капремонта Евгений Адамов рассказал, что в старых домах лестницы, ведущие от входа в подъезд к лифтам, становятся препятствием для маломобильных жителей. Платформы же дают таким людям возможность подняться или спуститься без посторонней помощи, что обеспечивает им свободу передвижения, объяснил Адамов.

Для установки такой конструкции в подъезде необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Также нужна постоянная регистрация в Москве и рекомендация врача об использовании кресла-коляски. Согласно Жилищному кодексу РФ, для установки подъемника не требуется собрание или решение собственников квартир дома.

Техническую возможность установки подъемника оценивают межведомственные комиссии. Тип подъемной платформы определяется на этапе проектирования, при этом учитываются действующие регламенты, строительные нормы и правила. После этого проекты направляются на госэкспертизу.

Отмечается, что если в подъезде просторный холл, то приоритет отдается вертикальным подъемникам. Они представляют собой мини-лифты, позволяющие преодолевать высоту до четырех метров. Они комфортнее для инвалидов-колясочников и не мешают другим жильцам.

Если же в подъезде мало места или оно занято, то вместо вертикальной платформы устанавливается наклонный подъемник. Такая конструкция монтируется на стене параллельно лестничному маршу, она компактная и не мешает остальным.

Адамов добавил, что при установке подъемников проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды: монтаж пандусов, поручней, дверей с доводчиками, оборудование системы визуального контроля.

Всего в этом году в Москве установят 250 подъемных платформ. Помимо юго-запада, конструкции появятся на юге (53), северо-востоке (36) и юго-востоке (28) города. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, для маломобильных людей, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет большое значение. Например, работать за пределами квартиры или гулять на свежем воздухе.