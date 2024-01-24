Маломобильные москвичи получили 138 специально оборудованных квартир по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маломобильные жители Москвы получили 138 специально оборудованных квартир в рамках реализации программы реновации в прошлом году. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"В 2023 году город передал маломобильным гражданам 138 специализированных квартир в 60 новостройках, которые расположены в 10 административных округах. В них предусмотрены большие холлы, расширены дверные проемы, специально оснащен санитарный блок", – уточнил он.

Гаман объяснил, что речь идет о людях, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Новые дома строят с учетом принципов безбарьерной среды. Для удобства маломобильных граждан вход в подъезд делают на одном уровне с полом в холле и лифте, при необходимости могут быть установлены подъемные платформы. Также в новостройках некоторое электрооборудование располагают ниже, чем обычно.

Больше всего специально оборудованных квартир передали под заселение в Юго-Восточном, Восточном и Юго-Западном округах.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации планируется возвести в Кузьминках. Общая площадь объекта составит 19 тысяч квадратных метров, в ней будет 191 квартира.

Помимо этого, новое жилое здание построят в Северном Тушине. В нем расположат 460 квартир: 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Несколько из них оборудуют для проживания маломобильных людей.



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