Дом по реновации планируется возвести в Кузьминках

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект новостройки по программе реновации в Кузьминках по адресу улица Юных Ленинцев, земельный участок 103. Общая площадь дома составит порядка 19 тысяч квадратных метров, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Новый жилой комплекс будет рассчитан на 191 квартиру. Он будет состоять из двух частей – основной объем жилых помещений распределят между переселенцами по реновации, а в двухэтажной пристройке разместят объекты общественного назначения.

По словам Кузнецова, фасады здания облицуют кирпичом. Лицевые стороны сделают в бежевом цвете, а торцы оформят пестрым узором из пяти оттенков коричневого, указал он и добавил, что с разных ракурсов новостройка будет выглядеть по-разному.

Отмечается, что на фасадах дома установят корзины для кондиционеров, выполненные из металлического перфорированного листа, окрашенного в цвет отделочных материалов. Лоджии будут застеклены. Всего в здании будут два входа – со стороны двора и с улицы.

Ранее сообщалось, что в Северном Тушине построят дом по реновации. В нем будет 460 квартир, из которых 46 – однокомнатных, 345 – двухкомнатных и 69 – трехкомнатных. Некоторые из них адаптируют для проживания маломобильных людей. Новостройка расположится по адресу улица Свободы, владение 69.

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