Дом по реновации планируется построить в Северном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом по программе реновации построят в Северном Тушине, уже подготовлена проектная документация. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.

Здание с подземным паркингом будет находиться по адресу улица Свободы, владение 69. В нем расположат 460 квартир: 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Несколько из них оборудуют для проживания маломобильных людей.

По словам Щербакова, в квартирах установят сантехнику в санузлах, осветительные приборы, межкомнатные двери, мойки и плиты на кухнях. Рядом с двумя корпусами дома сделают пешеходные зоны, тротуары и проезды, детские и спортивные площадки. Помимо этого, территорию вокруг здания озеленят, а также установят малые архитектурные формы.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в 2023 году на северо-западе города московскому фонду реновации предоставлено семь участков для застройки площадью 6,95 гектара.

"Они находятся в четырех районах округа – Хорошёво-Мнёвниках, Щукине, а также Северном и Южном Тушине", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в районе Хорошёво-Мнёвники появится дом по индивидуальному проекту в рамках программы реновации. Его площадь составит порядка 54,3 тысячи квадратных метров. Территорию вокруг здания благоустроят, а также установят игровые площадки и места для отдыха.

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