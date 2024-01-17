Дом по программе реновации построили в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку по программе реновации возвели в столичном районе Кузьминки. Разрешение на ее ввод в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор, рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

Объект появился по адресу улица Зеленодольская, дом 30, передает портал мэра и правительства Москвы. По словам Слободчикова, площадь здания превышает 21 тысячу квадратных метров. Сам дом рассчитан на 189 квартир.

"Первый этаж нежилой, там размещаются коммерческие помещения и вестибюльно-входная группа со сквозным проходом. С одной стороны можно попасть во двор, а с другой – на улицу. В здании и на прилегающей территории создана безбарьерная среда", – отметил председатель Мосгосстройнадзора.

В доме построили 43 однокомнатные, 123 двухкомнатные и 23 трехкомнатные квартиры. Две из них адаптировали для маломобильных жителей. В доме установили три лифта грузоподъемностью тысяча килограммов.

Фасады здания облицованы бежевым пиленым кирпичом, а входные группы, оконные рамы и корзины для кондиционеров – темно-коричневым. Придомовую территорию благоустроили. Там появились две детские и две спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Слободчиков указал, что в доме на Зеленодольской улице в течение всего строительного процесса проходили проверки. За это время состоялось 11 контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем, заключил он.

Днем ранее стало известно, что в 2024 году в районе Северное Бутово введут в эксплуатацию жилой дом г-образной формы для переселения по программе реновации. Как отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, здание будет состоять из трех секций с отделкой из бежевого, черного и светло-коричневого керамогранита.

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