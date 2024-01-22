Фото: Депстрой

Новостройку по программе реновации построили в районе Бирюлево Восточное по адресу Касимовская улица, дом 39, корпус 2. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект состоит из трех секций переменной этажности, две из них находятся по бокам третьей. Крайние секции выполнены белым и серым цветами, а центральная – оранжевым и коричневым. Выступающие элементы фасада нарочно ломают симметрию дома.

В здании размещено 232 квартиры с улучшенной отделкой. Однокомнатных – 75, двухкомнатных – 127, трехкомнатных – 30. Шесть квартир адаптировали для маломобильных людей, там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Все жилые помещения расположены со второго этажа.

На первых этажах будут размещены магазины, кафе, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части также есть комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря и почтовые ящики. Входные группы сделаны так, чтобы маломобильные граждане, в том числе пенсионеры и родители с колясками, могли безопасно перемещаться.

Кроме того, в здании установлены лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов, их оснастили визуальными и тактильными средствами информации, а также датчиками движения. Новостройку обеспечили системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Еще в подземном уровне дома размещена стоянка для автомобилей.

Территория вокруг дома тоже благоустроена, а во дворе расположены детская игровая площадка с качелями и горками, спортивная площадка и зона для отдыха.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации планируется возвести в Кузьминках. Общая площадь объекта составит 19 тысяч квадратных метров, в ней будет 191 квартира.

Помимо этого, новое жилое здание построят в Северном Тушине. В нем расположат 460 квартир: 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Несколько из них оборудуют для проживания маломобильных людей.

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