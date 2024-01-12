Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В новое жилье по программе реновации переехали 150 тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр встретился с семьей сварщика Владимира Потанина, который и стал 150-тысячным переселяемым москвичом. По словам Собянина, программа "набирает обороты", он также назвал ее "огромной", "крупнейшей в мире".

Градоначальник поздравил Потаниных с новосельем, а также пожелал им здоровья, счастья и успехов в новом доме. Семья переезжает в двухкомнатную квартиру по адресу улица Введенского, дом 5, в районе Коньково.

"Дома качественные. Надеюсь, комфортные", – подчеркнул Собянин.

Шестисекционный дом построили по индивидуальному проекту. Он состоит из двух отдельно стоящих корпусов, в каждом по три секции (7, 13, 17 этажей). Внутри 418 квартир, среди них 135 однокомнатных, 170 двухкомнатных, три комнаты есть в 113 квартирах. Их общая площадь – 23,7 тысячи квадратных метров.

Улучшенную отделку квартир, мест общего пользования выполнили в соответствии с требованиями столичного стандарта реновации. Рабочие сделали безбарьерную среду, подземный паркинг на 132 машино-места, оборудовали дом автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

На территории, которая прилегает к дому, специалисты обустроили спортивную и детские площадки. В дом начали переезжать 11 января текущего года. Всего в районе Коньково в реновацию включен 41 дом, там проживают 12,5 тысячи человек.

В настоящее время завершается первый этап реализации программы. В рамках него расселяется 18 домов. В целях организации волнового переселения подобрали семь стартовых площадок, там уже построили и передали под заселение шесть жилых домов. В новое жилье уже переехали 2,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса, которые возводятся по программе реновации на Краснобогатырской улице в районе Богородское, будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

Фасад жилых домов переменной этажности облицуют керамической плиткой "под кирпич" из натуральных оттенков, а также темно-серыми плитами из фиброцемента.

Также жилой дом возводится в районе Чертаново Южное в рамках программы реновации. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году.

В новые дома по программе реновации переехали 150 тыс москвичей