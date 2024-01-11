Жилой дом по программе реновации начали возводить в районе Чертаново Южное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом возводится в районе Чертаново Южное в рамках программы реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство началось на улице Газопровод, земельном участке 7. В настоящее время строители ведут устройство шпунтового ограждения. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Новостройка будет односекционной, ее возведут по индивидуальному проекту. Фасады дома будут вентилируемыми, их облицуют алюминиевыми композитными панелями, на которых установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В подземном уровне разместится стоянка для автомобилей. Квартиры расположатся со второго этажа. Всего в доме будет 144 квартиры, 2 из которых предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Первый этаж сделают нежилым. Там появятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания домов. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В здании установят четыре современных лифта, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку, а также тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что возведение двух жилых корпусов по программе реновации началось в районе Южное Тушино. Глава Депстроя столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что они появятся на Окружной улице, где сейчас идет разработка котлована. Ввод корпусов в эксплуатацию намечен на 2025 год.

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