В районе Выхино-Жулебино началось строительство дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Выхино-Жулебино началось строительство дома для участников программы реновации. Он расположится по адресу: Ташкентская улица, земельный участок № 14/3. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, общая площадь новостройки составит более 33,5 тысячи квадратных метров. В ней разместятся 296 квартир, которые будут сданы с улучшенной внутренней отделкой.

Сообщается также, что на подземном уровне оборудуют паркинг на 72 машино-места, а первые этажи займут входные группы и помещения общественного назначения, предназначенные под ретейл.

Как отметил Слободчиков, в новостройке и на прилегающей территории будет создана безбарьерная среда со входами на уровне земли, расширенными дверными проемами и низкими бордюрами. Рядом с новостройкой появятся проезды и тротуары, а также открытая парковка на 50 машино-мест. Во дворе оборудуют места отдыха, детские и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что неэффективно используемые участки в Кузьминках на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

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