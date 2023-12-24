Дома по программе реновации построят на неэффективно используемых участках в Кузьминках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Неэффективно используемые участки в Кузьминках на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Их общая площадь составляет 4,98 гектара.

"Здесь планируется возвести современные жилые дома по программе реновации. Инвестиции в реорганизацию площадок могут превысить 50 миллиардов рублей. По итогам реализации проекта в районе Кузьминки появится более 600 рабочих мест", – отметил он.

По два участка располагается на Зеленодольской улице, Волжском бульваре и Волгоградском проспекте, еще один находится на улице Академика Скрябина. В настоящее время здесь существуют устаревшие объекты торговли, коммерческие строения, склады, гаражи, автосервис и стоянки.

На их месте построят 182,43 тысячи квадратных метров жилья. В частности, специалисты обустроят парковочные места и озеленят территорию. На первых этажах новостроек расположатся магазины, кафе, фитнес-центры и пункты бытового обслуживания.

"Территории имеют хорошую транспортную доступность и расположены недалеко от станций метро "Кузьминки" и "Волжская", что сделает проживание здесь комфортным", – подчеркнул руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что 10 новостроек возводят по программе реновации в районе Гольяново. Их площадь – 229,3 тысячи квадратных метров. Еще в проектировании находятся 7 домов площадью 214 тысяч квадратных метров.

С начала 2023 года в столице по программе реновации демонтировали 192 старых здания. Дома разобрали по технологии умного сноса, которая стала стандартом программы реновации.

В Москве 3 тыс человек получили квартиры по программе реновации в ноябре