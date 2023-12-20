Более 3,3 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое жилье по программе реновации в ноябре получили свыше 3,3 тысячи жителей Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тысячи горожан", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Порядка 900 человек заключили договоры на западе города, 800 – на юго-востоке, более 400 – на северо-востоке. Москвичам предоставили новые квартиры в районах, где они проживали ранее.

Обратиться по вопросам переселения участники программы могут в центры информирования, расположенные на первых этажах новостроек. Там дают бесплатные консультации и помогают с оформлением документов, пояснил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Сергей Собянин ранее сообщил, что на востоке Москвы новое жилье по программе реновации получили более 16 тысяч человек, 4,8 тысячи из которых заключили договоры в 2023 году. В ВАО в эксплуатацию уже ввели 34 дома.



"Мой район. Навигатор": более 16 тыс горожан получили жилье по реновации на востоке Москвы