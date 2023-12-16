Более 16 тыс горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 16 тысяч горожан получили жилье по программе реновации на востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, из них 4,8 тысячи человек заключили договоры на новые квартиры в этом году.



Собянин напомнил, что в ВАО в эксплуатацию ввели 34 дома, еще 50 домой сейчас находятся в стадии строительства, а 41 новостройка проектируется.



Кроме того, создается необходимая для комфортной жизни социальная инфраструктура. В частности, в Богородском и Преображенском возводятся учебные корпуса, каждый – на 400 мест. В Косино-Ухтомском строят спортивную базу с физкультурно-оздоровительным комплексом.



В Гольянове ведется строительство спорткомплекса, его готовность, в Северном Измайлове уже заканчивают спортивный центр с двумя взрослыми и детским бассейнами. В Перове завершили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами и тренажерным залом.

Ранее стало известно, что с начала года в столице по программе реновации демонтировали 192 старых дома. Больше всего зданий снесли в ЮВАО – 31 дом, САО – 28 домов. Лидеры среди районов: Бескудниковский – 10 домов, Фили-Давыдково – 11 домов.

Собянин утвердил планировку трех территорий для строительства домов по реновации