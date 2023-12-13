Более 1,7 тыс человек получили новые квартиры в районе Нагатинский Затон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 1,7 тысячи человек получили новые квартиры в районе Нагатинский Затон с начала реализации программы реновации. Им предложили жилье с улучшенной отделкой в пяти новостройках, ранее они жили в девяти пятиэтажках. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"В этом году правообладателями новых квартир стали 623 человека, а еще около 300 горожан получили предложения равнозначного жилья в конце ноября и уже начали его осматривать", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что Нагатинский Затон – один из первых районов Москвы, где начали реализовывать программу реновации. В нее включили 54 дома, в которых проживают 13,1 тысячи человек.

На данный момент шесть домов полностью расселены. В новых квартирах есть сантехника, светильники, кухонные плиты. На первых этажах домов появляются предприятия сферы обслуживания, магазины и аптеки.

Еще три дома в районе Нагатинский Затон продолжают расселять, уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Всего на юге города под заселение передали 25 новостроек. Начали переселение или уже переехали в новые дома жители 77 зданий.

На сайте добавили, что восемь новостроек сейчас возводятся для волнового переселения участников программы реновации на месте сноса 29 домов.

По словам Левкина, всего в ЮАО будут расселены 378 жилых домов по программе реновации. Свыше 82 тысяч москвичей получат новое современное жилье.

Ранее сообщалось, что свыше 650 квартир для проживания маломобильных граждан обустроили в новых домах в рамках реализации программы реновации в Москве. Квартиры с особыми условиями, как правило, находятся на первых этажах, заметил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

До этого Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Фили-Давыдково возводят семь жилых домов по программе реновации. Новостройки появятся на улицах Кастанаевской, Олеко Дундича, Пивченкова, Кременчугской и Кутузовском проспекте. Еще четыре дома площадью 53,6 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования.

"Жизнь в большом городе": реновация