Более 650 квартир для маломобильных граждан появились в новых домах по реновации в Москве

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Свыше 650 квартир для проживания маломобильных граждан обустроили в новых домах в рамках реализации программы реновации в Москве. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Во всех введенных домах по программе реновации с момента ее старта располагается более 650 квартир для проживания для маломобильных граждан, а в тех домах, которые введены в эксплуатацию в 2023 году, – более 200 квартир", – уточнил он.

Руководитель ведомства отметил, что квартиры с особыми условиями, как правило, находятся на первых этажах. По его словам, в таких помещениях стараются сделать широкие коридоры и дверные проемы, а также предусмотреть специальную сантехнику.

Загрутдинов обратил внимание, что между этажами в домах курсируют современные лифты. Он также добавил, что для удобства маломобильных граждан вход в подъезд, полы вестибюля и лифта делают в один уровень. Кроме того, на территории рядом с новостройками понижают бордюры и прокладываю дорожки с уклоном, резюмировал глава Депстроя.

Ранее Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Фили-Давыдково возводят семь жилых домов по программе реновации.

Новостройки появятся на улицах Кастанаевской, Олеко Дундича, Пивченкова, Кременчугской и Кутузовском проспекте. Еще четыре дома площадью 53,6 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования.



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