Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Останкинском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Останкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

На портале мэра и правительства Москвы уточнили, что новостройка располагается по адресу улица Годовикова, дом 10. Объект с подземной стоянкой возвели по индивидуальному проекту. При оформлении фасадов архитекторы использовали кирпично-оранжевый, белый и серый цвета.

В доме расположились 222 квартиры: 64 однокомнатные, 108 двухкомнатные, 48 трехкомнатные и две четырехкомнатные. Пять жилых пространств оборудовали для маломобильных горожан.

Новостройку оснастили системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. В вестибюле расположились колясочная, комната консьержа, зона почтовых ящиков и другие технические пространства.

Придомовую территорию благоустроили в соответствии со стандартами программы реновации. Во дворе установили детскую игровую площадку с современными качелями и горками, а также обустроили место для занятий спортом.

Между тем семь жилых домов строят по программе реновации в столичном районе Фили-Давыдково. Новостройки возводят на улицах Кастанаевской, Олеко Дундича, Пивченкова, Кременчугской и Кутузовском проспекте. Общая площадь объектов составляет более 179 тысяч квадратных метров.



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