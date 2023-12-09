Дом по реновации на 390 квартир построят в Северном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации возведут в столичном районе Северное Тушино, он расположится по адресу бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, здание будет состоять из двух корпусов переменной этажности, его общая площадь составит свыше 40 тысяч квадратных метров. Это будет 11-я по счету новостройка с января этого года в САЗО, на которую выдали разрешительную документацию для начала работ на стартовой площадке, добавил он.

Отмечается, что фасады отделают трехслойными панелями из архитектурного бетона, кирпичной и керамической плиткой. Также для кондиционеров установят металлические корзины.

Всего в новостройке будет 390 квартир, из которых 69 – однокомнатные, 256 – двухкомнатные, 65 – трехкомнатные. Шесть квартир адаптируют для маломобильных горожан.

На первых этажах корпусов оборудуют вестибюли, колясочные и помещения для консьержей. Помимо этого, там установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Также в доме оборудуют подземную парковку на 101 машино-место, рядом сделают детские и спортивные площадки, места для отдыха, установят скамейки и урны, а также проведут озеленение.

Ранее сообщалось, что в этом же районе три жилых корпуса по реновации введут в эксплуатацию в 2025 году. Строительство ведется на земельном участке 49 на улице Героев Панфиловцев.

Три жилых корпуса введут в эксплуатацию в Северном Тушине