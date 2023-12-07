Более 2,5 тыс квартир по реновации в Москве передадут под заселение в декабре

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Свыше 2,5 тысячи столичных квартир по программе реновации передадут под заселение до конца декабря, в новом году новоселье смогут отпраздновать более семи тысяч горожан. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, новые квартиры расположены в восьми административных округах города. В целом на данный момент переселение по программе реновации ведется в 259 новостроек из 890 старых домов, добавил он.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что переселение на сегодняшний день коснулось 143,5 тысячи жителей, из них 116,9 тысячи уже завершили процесс.

Он также напомнил, что участники программы реновации при переезде могут воспользоваться сервисом "Помощь при переезде в рамках программы реновации", который запустили в ноябре 2020 года. Кроме того, жителям доступны еще шесть электронных услуг и сервисов, среди которых запись на осмотр квартиры, подписание договора, устранение дефектов и другие.

Ранее сообщалось, что три новых дома по реновации появятся в районе Котловка. Новостройки возведут по адресам Нагорная улица, владение 5а, Ремизова улица, владение 11, корпус 2, Большая Черемушкинская улица, владение 25б.

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%