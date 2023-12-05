Дом по реновации введут в эксплуатацию в Черемушках в 2024 году

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Черемушки в 2024 году появится дом, построенный по программе реновации. Сейчас там ведется монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу Севастопольский проспект, земельный участок 46/7. Здание будет состоять их двух секций с пристроенной одноэтажной частью по индивидуальному проекту. Фасады облицуют керамогранитной плиткой. На них установят металлические корзины для кондиционеров, а входные группы оформят витражным остеклением.

Дом предполагает 264 квартиры: 47 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Семь квартир создадут для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов. На первом этаже новостройки появятся вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря и многое другое.

Между этажами в каждой секции установят лифты: один грузоподъемностью 1 000 килограммов и два – грузоподъемностью 630 килограммов. Специалисты сделают вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже в один уровень с поверхностью земли.

Объекты будут расположены прямоугольником, благодаря чему появится закрытое дворовое пространство. Там разместятся две игровые детские площадки, спортивная зона. Территорию благоустроят.

Ранее Загрутдинов рассказал о новом жилом доме, который ввели в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Тимирязевском. Объект находится по адресу Линейный проезд, дом 8а. Всего в доме находится 258 квартир.

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%