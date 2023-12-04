Новостройку по программе реновации возвели в Можайском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой многоквартирный дом по программе реновации появился в Можайском районе столицы, заявил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройку по адресу улица Толбухина, 2, уже ввели в эксплуатацию. Дом расположен неподалеку от станций метро "Молодежная" и "Кунцевская": путь до них на общественном транспорте займет около 10 минут. А в 12 минутах ходьбы расположена станция Сетунь МЦД-1.



Фасады двухсекционного здания с подземным паркингом выполнили в виде навесных трехслойных панелей кофейного цвета, облицованных кирпичом. В доме расположено 268 квартир, включая 150 однокомнатных, 84 двухкомнатных и 34 трехкомнатных. Все лоджии застеклены, сказал Загрутдинов.

"Дом выглядит симметрично и элегантно, хорошо вписывается в окружающую застройку, но не теряется в ней", – подчеркнул он.

На первом этаже могут разместить общественные заведения, а в вестибюле новостройки появились грузопассажирские лифты грузоподъемностью по 1 000 и 400 килограммов. В благоустроенном дворе появилась детская и спортивная площадки, заключил он.

По данным на конец октября 2023 года, в районе Можайском на западе Москвы возводили 6 новостроек общей площадью 81,7 тысячи квадратных метров. Один из домов на улице Красных Зорь в стиле ар-деко ввели в эксплуатацию в конце ноября. Вторым зданием стала новостройка на улице Толбухина.

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