Новостройку в стиле ар-деко ввели по программе реновации в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Можайском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом в стиле ар-деко, построенный по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте ветхой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь объекта составляет более 33,6 тысячи квадратных метров. В доме располагаются 320 квартир: 61 однокомнатная, 217 двухкомнатные и 42 трехкомнатные. Пять жилых помещений предназначены для маломобильных москвичей.

Первые этажи новостройки отвели под нежилые помещения. На подземном уровне располагается парковка на 73 места. Внутренняя территория огорожена.

Прилегающее к дому уличное пространство благоустроили в соответствии со стандартами программы реновации: озеленили, установили детскую и спортивную площадки.

За время возведения объекта специалисты Мосгосстройнадзора осуществили на его территории 13 проверок. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

До этого стало известно, что новостройка по программе реновации появится на Новочеремушкинской улице в Академическом районе. Новостройка будет состоять из пяти секций, в ней разместятся 544 квартиры. Несколько квартир адаптируют для проживания маломобильных граждан.



Более 120 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации