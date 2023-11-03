Жилой дом по программе реновации на улице Академика Королева введут в 2024 году

Фото: Депстрой

Специалисты завершили возведение монолитных конструкций первого корпуса нового жилого дома по программе реновации, который строят в столичном районе Марфино. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся фасадные и отделочные работы. Началось возведение монолитных конструкций второго корпуса. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – сообщил Загрутдинов.

Новостройка появится на улице Академика Королева на северо-востоке Москвы. Она будет состоять из двух жилых корпусов и одного нежилого одноэтажного сооружения. Фасад дома выполнят при помощи навесных панелей, облицованных кирпичом.

Проектом предусмотрена 431 квартира – 92 однокомнатных, 286 двухкомнатных и 53 трехкомнатных. Квартиры будут размещаться со второго этажа – на первом ярусе откроются офисы, общественные заведения и технические помещения, уточнил глава Депстроя.

Вестибюль сооружения оборудуют визуальными и тактильными средствами информации, а также двумя лифтами грузоподъемностью 1 000 и 630 килограммов. Территорию возле дома благоустроят и возведут здесь детскую и спортивную площадки, площадку для отдыха, заключил он.

Ранее стало известно о том, что в районе Богородское на Открытом шоссе по программе реновации появится пятисекционный жилой дом. В нем будет 555 квартир, в том числе 222 однокомнатных, 249 двухкомнатных и 84 трехкомнатных. Некоторые адаптируют для маломобильных граждан.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнял, что с начала 2023 года на территории бывших промзон в Москве ввели в эксплуатацию 128 разных объектов недвижимости общей площадью более 4 800 000 квадратных метров. В их числе – 65 жилых домов на 2 287 квартир.

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